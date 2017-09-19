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تخصيص أتوبيسات مكيفة لعودة حجاج الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

تخصيص أتوبيسات مكيفة لعودة حجاج الوادي الجديد

04:41 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تخصيص أتوبيسات مكيفة لعودة حجاج الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص عدد من الأتوبيسات على نفقة المحافظة لعودة حجاج القرعة من مطار القاهرة إلى المحافظة.

وأكد الزملوط، لـ"مصراوي"، أن حجاج المحافظة وصلوا بسلامة الله إلى أرض الوطن تمام الساعة السابعة صباحاً، وفي اتجاه عودتهم الآن إلى المحافظة، حيث تتولى الأتوبيسات نقل الحجاج من القاهرة إلى مركزي الخارجة والداخلة.

الجدير بالذكر، أن محافظ الوادي الجديد قد وجه منذ سفر البعثة بأن عودتهم لأرض المحافظة، ستكون بأتوبيسات مريحة ومكيفة وعلى نفقة المحافظة.

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مصراوي Masrawy

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