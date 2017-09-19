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الرقابة الإدارية تضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مستشفى خاص بالمنصورة

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مصراوي Masrawy

الرقابة الإدارية تضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مستشفى خاص بالمنصورة

04:36 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الرقابة الإدارية تضبط أدوية منتهية الصلاحية داخل مستشفى خاص بالمنصورة

هيئة الرقابة الإدارية

الدقهلية- رامي القناوي:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، حملة على المستشفيات الخاصة، بمدينة المنصورة بحضور لجنة من مديرية الصحة بالدقهلية، مكونة من التفتيش الصيدلي، والعلاج الحر، والطب الوقائي، والتمريض.

وزارت الحملة أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المنصورة والتي تم المرور عليها خلال شهر، وتبين وجود جهاز الأمبو باك، وفصل للنفايات، وإزالة الرواكد، وعدم وجود Dc جهاز الصدمات، ووجود جهاز مونيتور، وتعقيم الأجهزة، ووجود ستارة بلاستيكية.

وتفقد مسؤولو الحملة حجرة العمليات، وتبين وجود صدأ في بعض المعدات، وعدم وجود جهاز Dc جهاز الصدمات، وعدم وجود تصريح مزاولة مهنة للتمريض، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وعدم اتباع طرق التعقيم السليمة، واستخدام معدات تعقيميمة مخالفة للمواصفات.

كما تبين بتفقد غرف العناية المركزة، وجود أدوية منتهية الصلاحية، وجهاز تنفس صناعي معطل تحت الصيانة، ويوجد أكثر من جهاز يعمل، ولا يوجد ملفات للمرضي، ووجود أكياس دم بأسماء مرضى، غير موجودين بالعناية، وغير موجودة في ثلاجة مخصصة.

كما تفقدت الحملة، مطبخ المستشفى، وتبين عدم وجود فصل الأطعم بالثلاجات، ووضع الخضروات مع اللحوم مع الدواجن، مع الفاكهة، وعدم وجو رخصة صحية لعاملة بالمطبخ، مع وجود رخصة صحية للشيف المسؤل.

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