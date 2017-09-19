بريطاني يطوف العالم بدراجة: لم تلمس قدمي الأرض منذ شهرين ونصف

كتب - هشام عواض:

نجح الدرّاج البريطاني الرقم القياسي العالمي المسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأسرع درّاج يطوف حول العالم بعد أن قطع مسافة تزيد عن 29 ألف كيلومتر في أقل من 80 يومًا.

وبدأ مارك بومونت، من أسكتلندا، مغامرته بقيادته الدراجة لمدة 18 ساعة يوميًا، وأحرق أكثر من تسعة آلاف سعرة حرارية في اليوم، أثناء عبوره بولندا وروسيا ومنغوليا والصين وأستراليا والولايات المتحدة، حسبما نقلت "رويترز".

وقال بومونت بعدما أتم رحلته تحت قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، إن الرحلة "تعني فعليًا قيادة الدراجة وصولًا إلى الأفق التالي". وتابع "لم أسير تقريبًا على قدمي طوال شهرين ونصف الشهر".

وفي اليوم التاسع من جولته عندما كان في روسيا، كاد أن يتعرض لحادث، ويتسبب في أن ينهي المغامرة، وعلى أثر هذا الحادث كسرت إحدى أسنانه وأصيب في مرفقه.

وأتم بومونت الجولة في 78 يومًا و14 ساعة و40 دقيقة، وسجل الرقم القياسي السابق النيوزيلندي أندرو نيكلسون الذي أتم الرحلة في 123 يومًا في عام 2015.