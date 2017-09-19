من هم أعضاء لجنة تحكيم ملكة جمال الأناقة في"Miss Egypt 2017"؟

كتبت- ميرا ماهر:

أقيمت مساء أمس الاثنين، مسابقة اختيار الخمس متسابقات المرشحات لـ "miss elegant" ملكة جمال الأناقة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، والتي تعتبر ثالث مرحلة ضمن فعاليات اختيار ملكة جمال مصر لعام ٢٠١٧.

عادةً ما يتم اختيار ملكة الأناقة ضمن مسابقة ملكة الجمال، ولكن قرر القائمون على الحفل هذا العام تقديم فكرة جديدة لهذا العام، وذلك من خلال تقدم كل مرشحة زي من تصميمها، يتم على أساسه اختيار المرشحات الخمس.

وتكونت لجنة التحكيم من مجموعة من الأسماء المعروفة فنياً واجتماعياً، كان على رأسهم الدكتورة آمال رزق الرئيس المنظم للمسابقة، والفنانة رانده البحيري، و المخرج حسام الحسيني، والممثلة رانيا منصور،ونانسي مجدي ملكة جمال الأرض 2014، واستشاري جراحات التجميل بطب القصر العيني الدكتور حسام تحسين، و منة محمود Miss Supranational 2016 ".