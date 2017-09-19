أخبار عاجلة

اليوم.. آخر موعد لملء استمارات امتحانات الطلاب المصريين بالخارج -
"مرصد الإفتاء": تنامي السخط الدولي تجاه جماعة الإخوان والداعمين لها -
رئيس "النقل النهري": رفع كفاءة "أهوسة المالح" بميناء الإسكندرية -
بدء محاكمة مسؤول منظمة العفو الدولية في تركيا -
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم -
تركيا: اتفقنا مع بغداد على فتح بوابة حدودية ثانية -
تليجراف: البحرية البريطانية لن تقوى على تنفيذ عمليات برمائية كبرى -
27 قتيلا و35 جريحا اثر انفجار بمصنع ألعاب نارية في إندونيسيا -
خبيرة تغذية توضح بعض الأطعمة التي تعمل على إلتهاب القولون -
بالصور - تطبيق تجربة يابانية لتعليم الأطفال من خلال اللعب ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ممزق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ممزق

04:47 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ممزق

الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في خطابه الافتتاحي بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه مجموعة من التحديات الخطيرة بما فى ذلك تصاعد عدم الأمن وتزايد عدم المساواة وانتشار الصراع والتغير المناخي.

وأضاف "الاقتصاد العالمي يتكامل بصورة متزايدة، ولكن شعورنا بالمجتمع الدولي ربما في حالة تفكك ".

وأوضح " المجتمعات ممزقة. الخطاب السياسي مستقطب. الثقة داخل الدول وفبيما بينها يقودها أولئك الذين يشيطنون الآخرين ويبثون الفرقة".

وقال " نحن عالم ممزق. نحن في حاجة لأن نكون عالم سلام".

وأضاف جوتيريش أن الخوف من الخطر النووي ليس عائقا، مضيفا " علينا أن لا ننجر لحرب " مع .

وأدان جوتيريش التجارب النووية التي أجرتها بيونجيانج، وطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وأضاف " الوحدة المستمرة في مجلس الأمن الدولي هى فقط ما يمكن أن تؤدي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإيجاد فرص للتواصل الدبلوماسي مع بيونجيانج".

وقال " عندما تتزايد حدة التوتر، تتزايد فرصة الحسابات الخاطئة. الحديث الحماسي يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم مميت".

وأوضح " الحل يجب أن يكون سياسيا. هذا وقت الحنكة السياسة" مضيفا " علينا أن لا ننجر إلى الحرب".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • : سندمر كوريا الشمالية

    أخبار

  • جدول أعمال ترامب في الدورة الـ72 للجمعية العامة بالأمم المتحدة

    أخبار

  • قبل خطابه الأول في الجمعية العامة.. نظرة على مواقف ترامب من الأمم

    أخبار

  • بدء لقاء تشاوري بين قادة مجموعة الساحل مع مسؤولين دوليين في نيويورك

    أخبار

إعلان

004c2298c0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يدعو واشنطن وحلفاءها لحل أزمة بيونج يانج

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يسعى لزيادة استخدام الطائرات بدون طيار داخل الولايات المتحدة

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ نظيره الصيني على فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية

ترامب يهنئ الرئيس الصيني بعد فوزه بولاية ثانية