الأمين العام للأمم المتحدة: العالم ممزق

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش في خطابه الافتتاحي بالجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن العالم يواجه مجموعة من التحديات الخطيرة بما فى ذلك تصاعد عدم الأمن وتزايد عدم المساواة وانتشار الصراع والتغير المناخي.

وأضاف "الاقتصاد العالمي يتكامل بصورة متزايدة، ولكن شعورنا بالمجتمع الدولي ربما في حالة تفكك ".

وأوضح " المجتمعات ممزقة. الخطاب السياسي مستقطب. الثقة داخل الدول وفبيما بينها يقودها أولئك الذين يشيطنون الآخرين ويبثون الفرقة".

وقال " نحن عالم ممزق. نحن في حاجة لأن نكون عالم سلام".

وأضاف جوتيريش أن الخوف من الخطر النووي ليس عائقا، مضيفا " علينا أن لا ننجر لحرب " مع كوريا الشمالية.

وأدان جوتيريش التجارب النووية التي أجرتها بيونجيانج، وطالب الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بالانصياع لقرارات مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

وأضاف " الوحدة المستمرة في مجلس الأمن الدولي هى فقط ما يمكن أن تؤدي لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وإيجاد فرص للتواصل الدبلوماسي مع بيونجيانج".

وقال " عندما تتزايد حدة التوتر، تتزايد فرصة الحسابات الخاطئة. الحديث الحماسي يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم مميت".

وأوضح " الحل يجب أن يكون سياسيا. هذا وقت الحنكة السياسة" مضيفا " علينا أن لا ننجر إلى الحرب".