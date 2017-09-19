التعليم العالي: عرض اللائحة الطلابية الجديدة على "الوزراء" خلال أسبوعين

كتب- محمد غايات:

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، مع رئيس الوزراء الاستعدادات الخاصة بإنشاء صندوق لدعم الشباب من الموهوبين، وذلك وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إصدار قرار جمهوري بشأن إنشاء هذا الصندوق الخاص بدعم الأبحاث.

وأوضح عبدالغفار، أن هناك تكليفات آخرى بمضاعفة جوائز القيم العلمية، مثل جائزة النيل و العلوم ، وتفعيل إنشاء صندوق الرعاية الشباب الموهوبين.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أنه تم التعامل مع جميع البلاغات التي وردت من الأجهزة الرقابية فيما يتعلق بالمدن الجامعية.

وحول اللائحة الطلابية الجديدة، أكد الوزير أنها ستعرض خلال أسبوعين على مجلس الوزراء بعد أن راجعها المجلس الأعلى للجامعات في صيغتها النهائية.

وبشأن ما تردد حول زيادة مصروفات المدن الحامعية، قال إن الحد الأقصى للزيادة 350 جنيهًا ولا زيادة لغير القادرين، مشيرًا إلى أن الزيادة لا تتحاوز 365 جنيهًا، وذلك بعد دراسات في حين أن التكلفة الفعلية للطلاب سكن وإعاشة عقب الزيادات الأخيرة في الأسعار تزداد عن 1250 جنيهًا، لافتا إلى أن جامعة القاهرة تدعم المدينة الجامعية بمايقرب من 60 مليون جنيه سنويا.

وأكد وزير التعليم العالي، أن دور الجامعات في الوقت الحالي لخدمة البيئة والمحافظات التي تتواجد في نطاقها، وأن هناك دورًا للجامعات في الاستشارات الهندسية ودراسات الجدوي وكافة الموضوعات المتعلقة بالبيئة.