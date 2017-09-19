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"الخشت" يواصل جولاته بالكليات ويلتقي بمجلس كلية الزراعة

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مصراوي Masrawy

"الخشت" يواصل جولاته بالكليات ويلتقي بمجلس كلية الزراعة

04:45 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الخشت يلتقي بمجلس كلية الزراعة

كتب- محمد قاسم:

واصل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، جولاته بالكليات للاطمئنان على انتظام الدراسة وسير العملية التعليمية ولقاء العمداء والأساتذة للوقوف على أوضاع الكليات فيما يتعلق بالبنية الأساسية والعملية التعليمية، حيث تفقد سير العمل بكلية الزراعة.

وتفقد الخشت كلية الزراعة رفقه الدكتور هاني الشيمي عميد الكلية، لمتابعة سير العملية التعليمية وإمكانيات الكلية، وشهد جانبا من اجتماع مجلس كلية الزراعة، حيث أشاد بالتطور الملحوظ الذي شهدته الكلية في مجالات البنية الأساسية التحتية، وتطور العملية التعليمية والمعملية.

وتناول مجلس كلية الزراعة عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية وأعداد الطلاب المقبولين بالكلية في العام الدراسي الجديد، والإعداد لاستقبال الطلاب.

وأكد الخشت خلال لقائه بمجلس كلية الزراعة، على دعم الجامعة غير المحدود للكلية.

كما ناقش مع أعضاء المجلس التحول إلى اللامركزية في الجامعة، إلى جانب بعض الرؤى الخاصة لتطوير الكلية.

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