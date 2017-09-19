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الآثار: نقل مقتنيات قصر محمد علي بشبرا إلى "المنيل" تمهيدًا لترميمه

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مصراوي Masrawy

الآثار: نقل مقتنيات قصر محمد علي بشبرا إلى "المنيل" تمهيدًا لترميمه

04:34 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

إلهام صلاح الدين رئيس قطاع المتاحف

كتبت- نسمة فرج:

قالت إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف، إن جميع محتويات قصر محمد علي بشبرا، يتم نقلها الآن إلى قصر الأمير محمد على بالمنيل.

وأضافت صلاح- في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن نقل محتويات القصر إلى المنيل تمهيداً للبدء في أعمال الترميم والتطوير الخاصة بقصر محمدعلي بشبرا في القريب العاجل.

وأصدرت، وزارة الآثار بياناً توضح فيه، أن أعضاء لجنة فتح قصر محمد علي بشبرا، فوجئوا بتعرض باب مكتب الأمناء الموجود داخل قصر الفسقية بالقصر وأبواب بعض الحجرات للكسر، وكذلك اختفاء مفاتيح بعض القاعات من الصندوق الخاص بحفظها بعد تعرضه هو الآخر للكسر.

وأوضح البيان، أن أعمال الجرد انتهت بقصر محمد علي بشبرا بحضور شرطة السياحة والآثار، وأكدت أن مقتنيات قصر محمد علي لم تمس بسوء وهي سليمة وكاملة العدد.

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مصراوي Masrawy

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