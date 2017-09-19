"البحوث الزراعية": لدينا 4 محاور مشتركة مع الاتحاد الأوربي
"البحوث الزراعية": لدينا 4 محاور مشتركة مع الاتحاد الأوربي
04:33 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
وزارة الزراعة
كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي استهدف 4 محاور رئيسية على رأسها التعديل التشريعي للقوانين واللوائح الداخلية للمركز بما يساهم في تطوير البحث العلمي الذي يناسب الواقع الحالي، مشيرًا إلى أن تحديث مركز البحوث الزراعية والوصول به إلى المستوى العالمي أحد طموحاتنا.
جاء ذلك في ختام مشروع التوأمة بين الاتحاد الأوروبي ومركز البحوث الزراعية، بحضور وزير الزراعة وممثلين عن الاتحاد الأوربي، اليوم الثلاثاء.
وأضاف مدني، أنه تم العمل في المحور الثاني على تطوير الإستراتيجية الخاصة بمركز البحوث الزراعية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من وزارة الزراعة بوضع شكل أكثر تماسكًا في التعاون والبناء ونظم إدارة المعلومات التي تتطلبها المرحلة الحالية.
وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن المشروع عمل على الاهتمام بالمنظمات والجامعات في إطار المحور الثالث، وفيما يتعلق بالمحور الرابع تم خلاله عقد ورش عمل للحصول على النتائج بمشاركة من نخبة من موظفي المركز.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"دهشة وزينب وتغريد".. "الزراعة" تبدأ تصدير الدفعة الثالثة من الخيول
-
"الزراعة" تبدأ رصد متبقيات المبيدات في محاصيل الخضر والفاكهة بـ14
-
وزير الزراعة: 100 جنيه علاوة لمزارعي القطن حال توريده حتى 15 أكتوبر
-
"الزراعة" تنسّق مع "العدل" لمواجهة تعديات الأراضي وتسريع الفصل في
إعلان
إعلان