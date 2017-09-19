لأول مرة.. وزير الداخلية في اختبار الهيئة بكلية الشرطة (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

حضر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار اختبارات قبول طلاب كلية الشرطة، المتقدمين للعام الدراسي 2017/2018، والتي تجري حاليا بأكاديمية الشرطة. وقام وزير الداخلية بمناقشة الطلاب خلال لجنة كشف الهيئة حول العمل الأمني في ظل التطورات التي تمر بها البلاد.

وأكد وزير الداخلية أن العمل الأمنى قد طرأت عليه العديد من المتغيرات خلال الآونة الأخيرة، تبعًا للمتغيرات التى يشهدها الوضع الإقليمى، والمتغيرات التى طالت العديد من الدول المجاورة، ويجب أن تراعى معايير الاختيار تلك المتغيرات، والالتزام بتطبيق كل المعايير الموضوعية المجردة فى اختيار الطلبة المتقدمين، فى إطار من الحيادية التامة والشفافية.

شاهد أيضا

وأضاف الوزير أن حجم الأعداد المتقدمة هذا العام تعكس مدى رغبة أبناء الوطن فى حفظ أمنه واستقراره، وتتيح قاعدة عريضة لاختيار أفضل المتقدمين، لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية فى المرحلة القادمة، تحقيقا للرسالة الأمنية وآمال وطموحات الشعب المصرى، نحو ضابط شرطة عصرى، قادر على أداء متطلبات العمل الأمنى، بما يحقق معايير حقوق الإنسان.

ووجه وزير الداخلية أعضاء لجنة كشف الهيئة بالالتزام الكامل بالعدالة المطلقة لانتقاء أفضل العناصر، كما وجه قيادات الأكاديمية بالعمل على التواصل الدائم بين الأكاديمية والضباط عقب تخرجهم، بما تملكه الأكاديمية من كيانات تدريبية والعمل بصفة مستمرة على صقل قدراتهم العلمية والعملية.

وتابع الوزير أعمال اللجنة، وناقش مجموعة من الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكلية، للوقوف على قدراتهم ومدى ملاءمتها لالتحاقهم بالكلية، وتطلعاتهم المستقبلية للمشاركة فى رسالة أمن البلاد، معربا عن تمنياته لكل الطلبة المتقدمين بمُستقبل مشرق.