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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

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إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا

التحرير

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نجحت أجهزة الأمن بقنا، اليوم الثلاثاء، في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين عقب مقتل الطفل يوسف، وذلك في حضور المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

تعود أحداث القضية إلى فبراير عام 2013، عندم تقدمت هناء شحاتة عمران 29 سنة، ببلاغ إلى قسم شرطة أبو تشت باختطاف نجلها وطلب خاطفيه فدية 200 ألف جنيه.

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توصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة هم: "أحمد ح."، 15 سنة، "محمد ع."، 22 سنة، و"إسلام ن."، 18 سنة، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه، بتحريض من الثاني؛ للضغط على أسرته لطلب فدية من والده نظير إطلاق سراحه.

وتبين أنه مع إطلاق الطفل صرخات استغاثة بالجيران، أنهى المتهمون حياته خنقا، وألقوا جثته في أحد الأماكن، وأمكن ضبطهم بأحد الأكمنة، وأقروا باختطاف الطفل، وإيداعه بمنزل المتهم الثاني. 

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التحرير

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