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تأجيل استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم لـ 18ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم لـ 18ديسمبر

04:21 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تأجيل استئناف يوسف والي وآخرين على قرار منعهم من التصرف في أموالهم لـ 18ديسمبر

يوسف والي

كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الثلاثاء، تأجيل استئناف يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم لجلسة 18 ديسمبر .

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سليمان .

وكان المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011، بالتحفظ على أموال كل من الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، ومحمد عزب سويلم، المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورجل الأعمال سليمان عامر، ومنعهم جميعًا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها.

كما شمل القرار زوجات وأولاد كل من عزب سويلم، وسليمان عام في قضية رقم ٣٤٧ لسنة 2011.‏

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