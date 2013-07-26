"الوطن" تنشر خريطة مظاهرات قنا اليوم لتفويض الجيش في محاربة الإرهاب

كتب : رجب آدم منذ 30 دقيقة

أعلنت القوى السياسية والحركات الثورية والقبائل العربية خريطة مظاهرات اليوم بمحافظة قنا، التي ستخرج من ثلاثة ميادين كبرى بنجع حمادي ودشنا ومدينة قنا، لتفويض الجيش في محاربة الإرهاب.

واتفقت القوى السياسية والقبائل في نجع حمادي وفرشوط وأبوتشت على الخروج في عدة مسيرات، والتجمع في ميدان المحكمة أمام مجمع المحاكم وسط مدينة نجع حمادي، وذلك بعد الإفطار مباشرة.

أما في مركز دشنا، فمن المقرر أن تخرج مسيرتان، الأولى من منطقة الصعايدة والثانية من العزازية، على أن يتم التجمع في ميدان المحطة خلف مركز الشرطة.

وأعلن ائتلاف شباب أبومناع تظاهر أهالي قرى أبومناع الأربعة عقب صلاة التراويح، فيما أعلنت قرى السمطا الانضمام إلى المتظاهرين في مدينة دشنا بعد صلاة التراويح مباشرة.

وأكدت قبائل الأشراف والجبلاو والحميدات والحركات الثورية بمدينة قنا التظاهر في ميدان المحطة، على تبدأ الفعاليات قبل صلاة المغرب ويكون الإفطار بالميدان.

وفي تمام الساعة العاشرة مساء، يؤدي أمين الدشناوي شيخ المداحين، مدحا دينيا أمام المتظاهرين، فيما أعلنت قرية المحروسة أكبر قرى محافظة قنا، التظاهر لدعم الجيش.