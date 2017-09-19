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حبس محام ضبط بحيازته 300 جرام هيروين بدمياط

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مصراوي Masrawy

حبس محام ضبط بحيازته 300 جرام هيروين بدمياط

04:29 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

حبس محام ضبط بحيازته 300 جرام هيروين بدمياط

هيروين

دمياط - محمد إبراهيم:

قررت النيابة العامة بدمياط، حبس محام بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة، اليوم الثلاثاء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، عقب إلقاء القبض عليه أثناء حملة أمنية مفاجئة لتنفيذ أحكام قضائية.

وتمكن ضباط الشرطة من ضبط "ر. ن" على خلفية صدور حكم من المحكمة بحبسه لمدة عام على خلفية قضية تشهير وسب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرى ضبط 300 جرام من مادة الهيروين بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني للعرض على النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.

يفيد إلقاء القبض على "ر. ن" محام، وضبط بحوزته 300 جرام هيروين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأضاف نقيب المحامين فى بيان، أن ذلك جاء على خلفية قيام قوة أمنية من ضبطه أثناء تنفيذ حكم نهائى صادر ضد المحامى المتهم، لصالح أحد موكلى طارق شطا المحامى، والصادر لصالحهم حكم من المحكمة الاقتصادية ضد المحامى، فى تهمة سب وقذف وتشهير عبر الفيس بوك.

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