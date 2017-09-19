أمن القليوبية: عمال متذمرون وراء محاولة سرقة قصر محمد علي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها، لكشف غموض تعرض 4 أبواب بحجرات بقصر محمد علي باشا بشبرا الخيمة، لإتلاف البرشام الخاص بغلق هذه الحجرات، حيث اكتشف العاملين بالقصر ان برشام الغلق لها مفتوح بفعل فاعل وليس بواستطتهم، وقاموا صباح اليوم بتحرير مذكرة، وعمل محضر بقسم اول شبرا الخيمه واخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى العميد حسام الحسيني رئيس مباحث المديرية، إخطارًا بقيام مجهولين بمحاولة فتح حجرات داخل قصر محمد علي باشا، لسرقة محتوياتها، وانتقل اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي والمعمل الجنائي، وتم فحص الحجرات الشمع الموجود عليها والبرشام الخاص بغلقها، وتبين لفريق البحث أن العمال والموظفين يقومون بغلق كافة الحجرات الخاصة بالقصر نهاية كل يوم بواسطة البرشام المربوط بسلك، ويتم الفتح في اليوم التالي بواستطهم، إلا أنهم فوجئو اليوم بوجود 4 حجرات، وتم قطع السلك وفتح البرشام بها والأبواب مغلقه كما هي ولا توجد أي سرقة بهذه الحجرات.

ورفع فريق البحث البصمات من على الحجرات، وكذا أخذ بصمات العاملين بالقصر لمعرفة المتسبب في إتلاف البرشام، ومحاولة دخول هذه الحجرات، وكشفت التحريات أن هذه الحجرات بها مقتنيات ثمينة من لوحات ونجف أثري خاص بالقصر، وتبين أنها موجودة بالكامل، ولا يوجد أي سرقات بها، حيث فحصها مدير القصر أمام رجال البحث الجنائي وأكد لهم سلامتها.

كما أشارت التحريات، إلى أن الموظفين، والعاملين في القصر بينهم وبين بعضهم مشاكل، بسبب نقل بعضهم من أماكنهم، وبقاء آخرين ورجحت التحريات أن بعض العمال المنقولين ارتكبوا هذا الفعل بغرض إلحاق الضرر بزملائهم حتى يتم نقلهم من أماكنهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار تحديد المتسبب في إتلاف الأبواب ومحاولة فتحها.