فيديوجرافيك: من سيكون المستشار الألماني القادم؟
فيديوجرافيك: من سيكون المستشار الألماني القادم؟
04:20 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
أنجيلا ميركل ومارتن شولتز
القاهرة- (مصراوي):
تجرى يوم الأحد المُقبل الانتخابات الألمانية لاختيار المستشار الجديد، ويتنافس على هذا المنصب المستشارة التي بقت في منصبها لـ 12 عاما أنجيلا ميركل، وتسعى إلى البقاء فيه لفترة رابعة، والبرلماني ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتز.
ويحمل المتنافسان وجهات نظر متشابهة إلى حد ما في بعض القضايا، لا سيما علاقة الإسلام بألمانيا، وانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، إذ تعهد كل منهما بإجهاض حلم أنقرة بتحقيق ذلك، إلا أنهما يختلفان في التعامل مع مسألة المهاجرين.
ونستعرض في الفيديوجرافيك أبرز المعلومات عن ميركل وشولتز.
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