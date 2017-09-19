الآثار: مقتنيات قصر محمد علي بشبرا لم تمس بسوء

كتبت- نسمة فرج:

قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن اللجنة الأثرية المنوطة بأعمال جرد قصر محمد على بشبرا، أكدت عدم اختفاء أية قطع أثرية وأن جميع مقتنيات القصر سليمة ولم يمسها أي سوء.

وأوضحت رئيس قطاع المتاحف- حسب البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عقب اكتشاف أعضاء لجنة فتح القصر، صباح اليوم، تعرض باب مكتب الأمناء وبعض أبواب الحجرات للكسر وكذلك اختفاء مفاتيح بعض الحجرات، تم على الفور صدور قرار إداري رقم 117 بتشكيل لجنة أثرية من خارج القصر لجرد محتوياته.

وشُكلت اللجنة برئاسة مها محمد مصطفى وعضوية مديري وكبيري الأمناء بالمتاحف التاريخية بالاضافة إلى أمناء العهد الأثرية وهم أمال صديق سليمان، والهام عبد الفتاح محمد، وأحمد رشاد عامر.

وأكدت إلهام صلاح، أن أعمال الجرد تمت بحضور أعضاء من شرطة السياحة والآثار والمباحث، مشيرة إلى أن أعمال الجرد تمت في اطار القانوني والآن الأمر متروك للنيابة العامة للوقوف على جميع ملابسات الواقعة لمعرفة من قام بمهاجمة القصر.

وأوضحت رئيس قطاع المتاحف إلى أنه سيتم خلال الفترة القلية القادمة نقل جميع مقتنيات قصر محمد على بشبرا لمتحف قصر محمد علي بالمنيل، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الترميم والتطوير الخاصة بقصر محمد علي بشبرا في القريب العاجل.