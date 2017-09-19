المؤبد لـ 6 متهمين بالاستيلاء على 19 مليون من البنك الأهلي بعقود مزورة

كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بتزوير عقود توريد أغذية مبرمة بين شركة "دوتس" للصناعة والتجارة، مع مستشفيات جامعتي المنصورة والزقازيق واستعمال تلك العقود المزورة في الاستيلاء على مبلغ 19 مليونا و700 ألف جنيه من البنك الأهلي.

كما شمل الحكم تغريم المتهمين مبلغا مماثلا للمستولى عليه، ورد مثله للبنك الأهلي.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين أحمد دبوس وعبد الله سامح، وسكرتارية مجدي جبريل وطلعت عبده.

والمتهمون هم أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة "دوتس للصناعة"، و"خالد شوباش" صاحب شركة "دجاج البيك"، و "نجلاء البدري" و"حمادة رافع" شريكان في الشركة الاولى، و"شريف عبد الخالق" رئيس مجلس إدارة شركة "الهبة للاستيراد والتصدير" و"أشرف معوض" رئيس مجلس إدارة شركة "الشيف".

وأكد تقرير الطب الشرعي أن الأوراق مزورة والأختام المنسوبة للمستشفيات مقلدة ومصطنعة، وأفاد الشاهد الإثبات "بدوي محمد" بالشئون القانوينة في البنك الأهلي، أن شركة "دوتس" حصلت على تسهيل ائتماني بمبلغ 19 مليون و700 ألف جنيه، بمضمان عقد توريد أغذية مزورة منسوبة لجهات حكومية، مؤكدا أنه اكتشف تزوير العقود عقب تعثر الشركة فى السداد والاستعلام من الجهات المتعاقدة.