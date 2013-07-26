"الإخوان" ينظمون مسيرة بالمنصورة لدعوة الأهالي إلى تأييد مرسي

"الدعوة الإسلامية" بالمنصورة يحمل السيسي مسؤولية دماء النساء والأطفال

كتب : صالح رمضان منذ 30 دقيقة

نظمت جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامي بالمنصورة مسيرة بدأت من ثلاث مساجد رئيسية هي "الجمال وأعضاء هيئة التدريس والصباحي"، والتقت في شارع جيهان السادات وانطلقت نحو شارع الجمهورية والمشاية السفلية وانتهت أمام القرية الأولمبية لجامعة المنصورة.

ورفع المتظاهرون صورة الرئيس المعزول محمد مرسي وعلم مصر، وطالبوا المواطنين بالانضمام إليهم في المسيرة، ورددوا الهتافات "الشعب يريد عودة الرئيس" و"انزل يا سيسي مرسي هو رئيسي".

وفي سياق متصل، أصدر ائتلاف الدعوة الإسلامية بالمنصورة بيانا اعتبروا من خلاله ما قام به الفريق السيسي انقلابا على الشرعية والدستور وإرادة الشعب المصري، واستنكروا إغلاق القنوات الإسلامية وإراقة دماء الأبرياء من النساء والأطفال، واعتبار دعوة السيسي لإعطاء تفويضا له إنما هي لقتل المتظاهرين السلميين تحت مسمى حرب الإرهاب.

ووقع على البيان الشيخ أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين، والشيخ الدكتور حازم شومان والشيخ الدكتور محمد سرور، والشيخ أحمد جلال، والشيخ عبد المنعم مطاوع.