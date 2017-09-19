«كاف» يرفض تغيير حكم مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال

التحرير

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، رفض تغيير حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي، السبت المقبل، بدوري أبطال إفريقيا بسبب ماتردد عن وجود صلة قرابة بينه وبين فرانكوم لاعب الترجي.

وقال عبد المنعم شطة رئيس اللجنة الفنية بـ«الكاف»، اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إنه بهذه المنطق يجب استبعاد الحكام المصريين من المباريات الإفريقية لوجود هاني أبوريدة في المكتب التنفيذي للكاف، موضحًا أن الحكم لن يتغير ولايجب تشتيت تركيزه في هذه الأمور ومسئولي الكاميرون غير متأكدين من وجود قرابة بينه وبين اللاعب.

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يذكر أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي، بملعب رادس، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين علي ملعب برج العرب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.