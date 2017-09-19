لماذا أطاح كوبر بـ«وردة» من قائمة الفراعنة؟

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استبعد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني المنتخب الوطني، عمرو وردة، المحترف في صفوف فريق أتروميتوس اليوناني، من معسكر الفراعنة، استعدادًا لمباراة لكونغو.

وأعلن كوبر أسماء 14 لاعبًا محترفًا وقع عليهم الاختيار، وهم: عصام الحضري (التعاون السعودي) أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) محمد عبد الشافي (أهلي جدة السعودي) أحمد حجازي (وست بروميتش الإنجليزي) محمد النني (آرسنال الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) أحمد حسن كوكا (سبورتنج براجا البرتغالي) محمود عبد المنعم كهربا (اتحاد جدة السعودي) عمرو جمال ( بيتدفيست ويتس الجنوب إفريقي) محمود حسن تريزيجيه (قاسم باشا التركي) كريم حافظ (لانس الفرنسي) رمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) مصطفى فتحي (التعاون السعودي) سام مرسي (ويجان الإنجليزي).

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الكونغو يوم 8 من شهر أكتوبر المقبل، في إطار مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

وتعتبر هذه المرة هي الثانية على التوالي التي تم فيها استبعاد وردة من معسكر الفراعنة، حيث لم ينضم في المعكسر الماضي قبل مواجهتي أوغندا.

ويستعرض «التحرير»، أسباب استبعاد وردة من المنتخب في المعسكر المقبل، المقرر انطلاقه في الأول أو الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

- الأزمة الأخلاقية

اتهم فريق فيرينسي البرتغالي لاعبه السابق عمرو وردة، بارتكاب فعل غير أخلاقي، بسبب واقعة تحرش ضد زوجات زملائه، وتم على إثره فسخ التعاقد معه.

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ورفض الأرجنتيني، انضمام اللاعب إلى معسكر الفراعنة، على خلفية الأزمة الأخلاقية التي حدثت، وحاول بعض أعضاء الجهاز الفني للمنتخب وعلى رأسهم أسامة نبيه، المدرب المساعد، التوسط للاعب من أجل إقناع كوبر بضمه، إلا أن الأخير رفض ذلك.

- تراجع المستوى

لم يظهر عمرو وردة صاحب الـ24 عامًا، مع فريقه الحالي أتروميتوس اليوناني، بالمستوى الذي يؤهله بالانضمام إلى المنتخب الوطني، حيث شارك في مباراتين بعدد دقائق لعب بلغ 175 دقيقه مع فريقه، إلا أنه لم ينجح في إحراز أو صناعة أي أهداف في المواجهتين.

في المقابل ظهر وردة الموسم الماضي 2016-2017، مع باوك في 29 مباراة خلال جميع المسابقات، بعدد دقائق بلغ 2.175 دقيقة، أحرز خلالهم 7 أهداف وصنع 7 آخرين.

- كثرة البدائل

يجيد عمرو وردة، اللعب في مركز صانع الألعاب أو الجناح، الأمر الذي لا يمثل أهمية كبيرة بالنسبة للجهاز الفني المنتخب بقيادة هيكتور كوبر، خصوصًا في ظل وجود أكثر من لاعب يلعب في نفس مركزه.

ويستطيع صالح جمعة وعبد الله السعيد تأدية دور صانع الألعاب، وكذلك وجود العديد من اللاعبين الذين يجيدون في مركز مركز الجناح الأيمن أو الأيسر مثل محمد صلاح ومحمود كهربا ورمضان صبحي ومحمود تريزيجيه ومصطفى فتحي.