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لهيطة يكشف لـ«التحرير» موعد انضمام صلاح للمنتخب

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لهيطة يكشف لـ«التحرير» موعد انضمام صلاح للمنتخب لهيطة يكشف لـ«التحرير» موعد انضمام صلاح للمنتخب

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب ، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سينضم لمعسكر يوم 2 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات .

وقال لهيطة، فص تصريحات لـ"التحرير"، إن صلاح سيصل القاهرة في تمام الثانية مساء يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يتوجه إلى برج العرب يوم 3 أكتوبر للانتظام في التدريبات.

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ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، يوم 8 أكتوبر المُقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018.

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التحرير

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