لهيطة يكشف لـ«التحرير» موعد انضمام صلاح للمنتخب

التحرير

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كشف إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، أن محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، سينضم لمعسكر المنتخب يوم 2 أكتوبر المقبل، استعدادًا لمواجهة الكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وقال لهيطة، فص تصريحات لـ"التحرير"، إن صلاح سيصل القاهرة في تمام الثانية مساء يوم 2 أكتوبر المقبل، على أن يتوجه إلى برج العرب يوم 3 أكتوبر للانتظام في التدريبات.

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ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الكونغولي، يوم 8 أكتوبر المُقبل، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.