حل أزمة الأهلي وعودة الجمهور.. وزير الرياضة يتحدث

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تعهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، بإنهاء أزمة الأهلي بشأن رفض اعتماد لائحته، خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، لافتا إلى أن مجلس القلعة الحمراء بقيادة محمود طاهر، من حقه أن يلجأ لأيَّة جهة دولية، لكن في النهاية نتمنى أن تهدأ الأمور، خاصة أننا نحاول حل الأزمة في القريب العاجل.

وقال خالد عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، خلال حفل توقيع عقد رعاية السباحة المصرية فريدة عثمان مع شركة حديد الجارحى: "ننصح الجميع بالالتزام بقانون الدولة، ولكن الأمور ستحل خلال ثلاثة أسابيع من الآن".

وكانت اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب، رفضت اعتماد لائحة الأهلي، وقررت اعتماد اللائحة الاسترشادية للقلعة الحمراء.

كما أكد عبد العزيز، أن اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، يرتِّب لعودة الجمهور للدوري حال تأهل الفراعنة بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لكأس العالم روسيا 2018 رسميًّا.

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وكان المنتخب الوطني، عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ 28 عامًا، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة لتصفيات المونديال.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، وقبع المنتخب الكونغولي في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة واحدة، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيستضيف في 8 أكتوبر المقبل منتخب الكونغو في الجولة الخامسة لتصفيات المونديال.