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وزير الصحة لمصراوي: لجنة مراجعة أسعار الأدوية انتهت من عملها

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مصراوي Masrawy

وزير الصحة لمصراوي: لجنة مراجعة الأدوية انتهت من عملها

04:11 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

وزير الصحة لمصراوي: لجنة مراجعة أسعار الأدوية انتهت من عملها

الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة والسكان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن اللجنة المكلفة بمراجعة تشوهات أسعار الأدوية انتهت من عملها حاليا.

وشدد راضي، في تصريحات خاصة لمصراوي، الثلاثاء، أن اللجنة راجعت أسعار جميع الأصناف.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد مصدر مسؤول بإدارة الصيدلة، أن مراجعة الأصناف لم تشهد أي زيادة في أسعار المستحضرات.

وقال المصدر، إن مراجعة الأسعار جاءت لعلاج التشوهات بين الصنف الأصلي والمثائل.

جاء تشكيل اللجنة عقب قرار وزير الصحة بزيادة أصناف 3 آلاف و10 أصناف دوائية، بعد تلقيه العديد من الشكاوى أفادت بوجود فجوة كبرى بين أسعار بعض الأدوية والبدائل ومثائلها المتاحة.

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مصراوي Masrawy

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