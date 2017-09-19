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"سياحة النواب" تطالب بعقد اجتماع لبحث اقتصار تنظيم الحج على جهة واحدة

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مصراوي Masrawy

"سياحة النواب" تطالب بعقد اجتماع لبحث اقتصار تنظيم الحج على جهة واحدة

04:10 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

سحر طلعت مصطفى

كتب- محمد علي:

أوصت لجنة السياحة الطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى، بضرورة عقد اجتماع موسع بين وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة، لمناقشة إسناد مسئولية تنظيم الحج في المواسم المقبلة لجهة واحدة وهي وزارة السياحة.

وأكدت سحر طلعت مصطفى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الثلاثاء، أنه لا يمكن اتخاذ هذا القرار دون المناقشة بين الجهات المختلفة، وبحث آليات ومسارات تحقيق هذا المقترح تجنبًا للمشاكل المتكررة كل موسم، وبناءً على رغبة العديد من النواب والمشتغلين بالسياحة.

وطالبت رئيس اللجنة، ممثل وزارة الإسكان، بإعداد تقرير نهائي عن بعثة الحج هذا العام وتقديمه للجنة للإطلاع عليه والوقوف على أبرز ما جاء فيه والمشاكل الشائعة هذا العام والشكاوى من قِبل الحجاج المصريين.

كما طالبت يحيى راشد، وزير السياحة، بتقديم تصور للجنة حول مقترحات الوزارة لتفادي مشاكل الحج الموسم المقبل، متوجهةً بتساؤل حول "هل توحيد مسارات الحج ستقضي على هذه المشاكل نهائياً"، لدراسته وبحث إمكانية تطبيقه على أرض الواقع.

يشار إلى أن هناك 3 بعثات للحج ما بين وزارات السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي.

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