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"تعليم دمياط": بدء الدراسة برياض الأطفال أول أكتوبر.. وتسليم 95% من الكتب

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مصراوي Masrawy

"تعليم دمياط": بدء الدراسة برياض الأطفال أول أكتوبر.. وتسليم 95% من الكتب

04:10 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن الدراسة بقاعات رياض الأطفال بالمحافظة تبدأ مطلع الشهر المقبل عقب الانتهاء من تجهيز بعض القاعات التي افتتحت أخيرا لسد العجز والتقليل من كثافة أعداد الأطفال داخل القاعة الواحدة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه وافق على فتح مدارس المحافظة يومي الخميس والجمعة للمدارس التي بها أعمال صيانة لسرعة الانتهاء من إجراءات الصيانة قبل بدء العام الدراسى.

وبين أنه جرى توزيع 95% من الكتب المدرسية على طلاب جميع المدارس بنسبة 99% للتعليم الابتدائى و92% للتعليم الإعدادى و96% للتعليم الثانوى و86 % للتعليم الفنى.

وأكد أن هناك غرفة عمليات بالمديرية تتابع تسليم باقي الكتب حتي تصل نسبة التسليم إلى 100% قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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