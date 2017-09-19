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"أمن المنيا": استعنا في تثقيف الشرطيين بخبراء حقوق إنسان وعلم نفس "صور"

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مصراوي Masrawy

"أمن المنيا": استعنا في تثقيف الشرطيين بخبراء حقوق إنسان وعلم نفس "صور"

04:08 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

شهد اللواء ممدوح عبدالمنصف حبيب، مدير أمن المنيا ختام الدورة التثقيفية رقم 44، لتنمية المهارات في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والقانونية، بإدارة الحماية المدنية، والتي ضمت40 متدربا من أفراد الشرطة والموظفين المدنيين.

وأعلنت مديرية الأمن، أنها استعانت في إلقاء المحاضرات بالدور، بالقامات في مجال القانون وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع جامعة المنيا، والرموز الدينية بالتعاون مع منطقة وعظ وأوقاف المنيا، وخبراء في مجالات علم النفس والطب الشرعي.

وعقد مدير الأمن، لقاء عام مع المتدربين، محوره الرسالة السامية لجهاز الشرطة، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان في ظل القانون والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

وطالب عبدالمنصف بضرورة التحلي بالقيم والمثل الانضباطية والأخلاقية والحفاظ على هيبة الجهاز الذي ينتمون إليه والتفاني في العمل وتنفيذ الرسالة الأمنية في صورتها المثلى.

بالإضافة إلى فتح قنوات اتصال مع المواطنين وسرعة إنجاز عملهم لكسب ثقتهم وصولا للتعاون المشترك للمواطنين مع الجهاز لإثراء الرسالة الأمنية و الالتزام بالمهام المكلفين بها والواردة بخطط التأمين

وأكد مدير الأمن على مراعاة قواعد التأمين الذاتي واليقظة التامة في الخدمات ومراعاة القواعد والضوابط المنظمة لحمل واستخدام السلاح وكذلك تحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز، مع الالتزام بالقانون وأن يقدم أبناء الجهاز المثل والقدوة للمواطنين في ذلك، و التأكيد على سياسة الوزارة في تعظيم جهود المتميزين والتصدي الحاسم للمخالفين.

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