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رينارتز: بايرن ميونيخ لم يعترف بموهبة كروس

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رينارتز: بايرن ميونيخ لم يعترف بموهبة كروس رينارتز: بايرن ميونيخ لم يعترف بموهبة كروس

التحرير

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قال ستيفان رينارتز زميل توني كروس السابق في نادي باير ليفركوزن بأن بايرن ميونيخ ترك كروس يرحل عن صفوف الفريق لعدم إعتباره من المواهب البارزة في صفوف الفريق وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

واعتزل رينارتز بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال مسيرته، وسبق وأن لعب إلى جوار توني كروس لموسم كامل في باير ليفركوزن، ولا يزال الثنائي تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ ذلك الحين.

وأوضح رينارتز أن بايرن ميونيخ لم يبذل جهدًا كبيرًا للإحتفاظ بخدمات كروس في الوقت الذي أراد فيه ناديي مانشستر يونايتد وريال مدريد ضم اللاعب قبل أن ينجح الأخير في الحصول على خدماته مقابل 25 مليون يورو فقط فيما عرف فيما بعد بسرقة القرن.

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وأشار رينارتز إلى علمه بالقصة الكاملة بأن بايرن ميونيخ عرض على كروس تجديد تعاقده، وكان كروس يعلم بمفاوضات بايرن ميونيخ مع ماريو جوتزه لذا أراد الحصول على أجر أعلى منه.

وأوضح رينارتز أن السبب الرئيسي وراء رحيله عن بايرن ميونيخ ليس المال فقط، بل لرغبته في الحصول على الثقة من الأخرين وهو الأمر الذي أدركه ريال مدريد جيدًأ.

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التحرير

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