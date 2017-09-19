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محافظ القليوبية يستقل أتوبيسا على خط "الخانكة – المرج" الجديد

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مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يستقل أتوبيسا على خط "الخانكة – المرج" الجديد

04:00 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعطى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إشارة البدء لخط أتوبيس هيئة النقل العام الجديد "الخانكة – المرج"، والذي نجح النائب رضوان الزياتي في الحصول على موافقة تشغيله مؤخرا، حيث استقل المحافظ الأتوبيس من نقطة الانطلاق وسط المواطنين الذين وجهوا له الشكر.

من ناحية أخرى تفقد المحافظ يرافقه النائبين رضوان الزياتي، ومحمد مدينة، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، بتفقد مشروع مستشفى الخانكة المركزي، وآخر التطورات النهائية.

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس محمد إبراهيم مدير المشروع الاستشاري حول المشروع، والذي أكد أنه سيتم التسليم الابتدائي لمستشفى الخانكة في شهر ديسمبر المقبل على أن يكون التسليم النهائي في شهر فبراير 2018.

فيما أشار المهندس محمد بركات مدير الشركة المنفذة للمشروع، إلى أن المستشفى به 22 سريرا لوحدة غسيل الكلى، وأقسام علاج طبيعي وأسنان وكلها أقسام متميزة.

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