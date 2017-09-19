حازم إمام: أعداد المهاجرين غير الشرعيين تتزايد كل يوم

كتبت- نورا ممدوح:

قال كابتن حازم إمام، لاعب الكرة المصري والعالمي، إن أعداد المواطنين الذين يتوجهون إلى الهجرة غير الشرعية تتزايد كل يوم عن سابقه، وهو مايستوجب التعاون من أجل مواجهة هذه الظاهرة التي تقضي على مستقبل الشباب.

جاء ذلك خلال إطلاق اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة، حملة قومية للتوعية بالهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين.

وثمن إمام، دور وزارتي الخارجية والهجرة وكل الجهات المعنية لمواجهة خطر الهجرة غير الشرعية لحماية الشباب والأطفال وتوعيتهم، متابعًا: "شرف لي اختياري لهذه الحملة كي أكون داعمًا لها، ولم أتردد في المشاركة بها، وأتمنى أن يكون لها صدى واسع وتأثير إيجابي في مجتمعنا".

وكرمت السفيرة نائلة جبر، كابتن حازم إمام، ومنحته درعًا تقديرًا لمشاركته في الحملة، ودعمه وتعاونه مع اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأنتجت منظمة الهجرة الدولية، فيديو بطولة لاعب كرة القدم المصري الدولي حازم إمام، لتوعية بالمخاطر التي تحيط بمحاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، ويعد استكمالًا لحملة إعلامية تمت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتضمن رسائل من حملة "مهاجرون واعون".