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​وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون الثقافي مع مدير "المجلس البريطاني"

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مصراوي Masrawy

​وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون الثقافي مع مدير "المجلس البريطاني"

04:01 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

خالد عبد الغفار

كتبت- داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، جيف ستريتر مدير المجلس الثقافي البريطاني، لبحث آليات التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان لها-، إن اللقاء تناول بحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والإنجليزية، والعمل على دفع وتشجيع التعاون الثنائي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما بحث الجانبان الإعداد للزيارة المرتقبة للدكتور خالد عبد الغفار لبريطانيا في شهر أكتوبر المقبل، والتي تشمل العديد من الفعاليات والأنشطة، منها: المشاركة في مجلس الجامعات البريطانية، وعدد من اللقاءات مع رؤساء الجامعات البريطانية؛ لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، فضلًا عن لقائه مع بعض الطلاب المصريين المبعوثين للدراسة بالجامعات البريطانية، بالإضافة إلى لقاء عدد من العلماء والخبراء المصريين والبريطانيين للاستفادة من خبراتهم في المجالات العلمية والبحثية.

وخلال اللقاء طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يتضمن برنامج الزيارة لقاء مع القائمين على التجربة البريطانية لإعداد القادة بالجامعات؛ للاستفادة منهم في أكاديمية إعداد القادة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح لتأهيل الشباب للقيادة.

وحضر اللقاء الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات، والدكتور ريم بهجت المستشار الثقافي بالمكتب الثقافي المصري بلندن، والدكتور ريم دربالة مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى ودعم السياسات بالوزارة.

 

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