التعليم: تدريب 23 ألف معلم تربية خاصة هذا العام

كتبت- ياسمين محمد:

عقدت هالة عبد السلام خفاجي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، اجتماعًا مع مديري إدارات التربية الخاصة، ومديري إدارات الموهوبين، ومسئولي الدمج من كافة المديريات التعليمية، لمناقشة التوجيهات الخاصة بمجال التربية الخاصة في المؤسسات التعليمية.

وحضر الاجتماع، ووفقًا للبيان الصحفي الصادر، اليوم، أسماء الديب، مستشار الوزير لشئون المديريات، والدكتور أحمد آدم، مدير عام تنمية التربية الخاصة، وأمين سعد الدين، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة.

وقالت أسماء الديب، مستشار الوزير لشئون المديريات، خلال الاجتماع، إن إعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية أمر ضروري، مضيفةً أن أبناء التربية الخاصة في أمس الحاجة إلى مجهودات مسئولي الدمج في المؤسسات التعليمية.

وأكدت الديب، ضرورة متابعة المدارس، والتجهيزات المختلفة لها، والاطمئنان على مبيت الطلاب.

ومن جانبها، قالت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، إن قرار (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧، لم يولد فجأة بل هو نتاج عمل جماعي تعديلًا لقرار (٤٢) لسنة ٢٠١٥، وجاء القرار متفقًا مع ورشة العمل التي أقامها المجلس القومي لشئون الإعاقة، واستجابة لمشاكل ومطالب الميدان، مضيفةً أن مستشار الوزير للتربية الخاصة إنجي مشهور، أكدت إصدار نشرة توضيحية لبعض مواد القرار، وتم توزيع النشرة بالاجتماع.

وأكد أحمد آدم، خلال الاجتماع، أهمية الاستعانة بكتب برايل للعام الماضي في حالة تأخر استلام المدارس للكتب الجديدة، موضحًا أن هناك طفرة غير مسبوقة بالتربية الخاصة، حيث تم تدريب عدد ما يقرب من (٢٣) ألف مُعلمًا هذا العام، وتوزيع عدد (3) أدلة للأنشطة اللاصفية للدمج.

ومن جهته، أكد سعد الدين، ضرورة التزام مديري إدارات التربية الخاصة بالتواجد المستمر في المدارس كخطط متابعة، وإعداد تقارير شهرية للإدارة المركزية للتربية الخاصة، وعدم التواصل مع أي جهة حكومية، أو غير حكومية، وعدم دخول أفراد أو جهات للمدارس دون موافقة وعلم الوزارة، مشددًا على أن المسئول الأول عن الدمج والتربية الخاصة هو مدير إدارة التربية الخاصة وأن الدمج فرع من فروع التربية الخاصة.

تم خلال الاجتماع، إعلان نتيجة مسابقة "الإبداع طموح" وتكريم المديريات التعليمية الفائزة، ففي "المسابقة العلمية"، حيث فازت محافظة الغربية بالمركز الأول، وحصلت محافظة الدقهلية على المركز الثاني، ومحافظة الجيزة على المركز الثالث، وفي "المسابقة الأدبية" فازت محافظة شمال سيناء بالمركز الأول، ومحافظة بني سويف على المركز الثاني، ومحافظة الشرقية على المركز الثالث، وفى "المسابقة التقنية" فازت محافظة جنوب سيناء بالمركز الأول، ومحافظة أسوان على المركز الثاني، و محافظة الفيوم على المركز الثالث.