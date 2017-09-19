بالفيديو- سألنا الناس عن أسماء الوزراء.. والإجابات صادمة

كتبت - مادي غيث وأسماء يحيى

تصوير - عمر جمال

بعد مرور عامين على تولي حكومة المهندس شريف إسماعيل رئاسة مجلس الوزراء، أجرى "مصراوي" استطلاعًا بين مواطنين، لمعرفة ما إذا كانوا يعرفون أسماء الوزراء الحاليين، أم لا.

وجاءت ردود معظم الذين وجهنا إليهم السؤال، صادمة، والغالبية لم يتعرفوا إلا على عدد قليل منهم.

"أنا مش عاوز أعرف شكلهم أنا عاوزهم يأكلونا"، هكذا رد محمد - اسم مستعار- في العقد الرابع، من عمره بعد أن عرضنا عليه مجموعة من صور الوزراء الحاليين عليه، متابعًا: "أنا كنت شغال وزي الفل في وظيفة وليا مرتب وراضي الحمدلله، لكن دلوقتي أنا مش لاقي آكل".

"والمصحف معرفهم ياأستاذه" هكذا قال محمود موظف في إحدى المصالح الحكومية، فور رؤيته صور الوزراء، مبررًا أن السبب وراء ذلك هو تواجده الدائم في عمله وانشغاله دائمًا لجلب "لقمة العيش" إلى أسرته.

وأرجع أحمد في العقد الثالث من عمره، عدم معرفته للوزراء إلى أنهم يتغيرون ويتبدلون كثيرا، على عكس ماكان يحدث في السابق، قائلًا: "الوزراء كانوا زمان موجودين بالسنين، لكن دلوقتي كل سنة والتانية الوزير بيتغير".