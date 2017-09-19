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جولة مفاجئة للرقابة الإدارية على المستشفيات الخاصة بالشرقية (صور)

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مصراوي Masrawy

جولة مفاجئة للرقابة الإدارية على المستشفيات الخاصة بالشرقية (صور)

03:41 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة

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بالصور.. حملة للرقابة الإدارية بالمنوفية على المستشفيات الخاصة

الشرقية – فاطمة الديب:

شنت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المستشفيات الخاصة؛ للاطمئنان على الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين.

وخلال تفقد مستشفى "الـ. ق" الخاص بمدينة الزقازيق، تلاحظ لرجال الحملة عدم تعقيم الآلات والأدوات الصحية، وسوء حالة "الماسكات" الطبية، التي يستعملها الأطباء لمرة واحدة فقط، فضلًا عن قيام العاملين بالمستشفى بخلط النفايات الخطرة بالعادية.

كما تفقدت الحملة مستشفى "م" الخاص بالزقازيق، وتلاحظ أن أدوات وآلات عيادة الأسنان ملوثة، فيما أمرت الحملة بتشميع غرفة العمليات لعدم مطابقتها لاشتراطات التراخيص.

وتستهدف الحملة مراجعة مدى اتباع المستشفيات للاشتراطات والضوابط التي تنظم عملها وفقًا للقانون وتبعًا لتعليمات وزارة الصحة.

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