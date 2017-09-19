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تأييد حبس توفيق عكاشة لمدة سنة مع الشغل

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مصراوي Masrawy

تأييد حبس توفيق عكاشة لمدة سنة مع الشغل

03:59 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

تأييد حبس توفيق عكاشة لمدة سنة مع الشغل

توفيق عكاشة

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد عبده، اليوم الثلاثاء، تأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة سنة مع الشغل، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، في القضية المقيدة برقم 1177 لسنة 2017.

كان أحد المحامين، تقدم ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، يتهم فيه توفيق يحيى إبراهيم عكاشة، بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحه لمجلس النواب.

وقال في بلاغه، أنه بالبحث في مجال الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بهذا الاسم، وعلى هذا الأساس فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح ولمجلس النواب هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية، وهو الأمر المجرم قانونياً بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

وكشف مقدم البلاغ، أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة منه لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجه.

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