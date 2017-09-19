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مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر: "افتكر مدخل المصعد باب الشقة"

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مصراوي Masrawy

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر: "افتكر مدخل المصعد باب الشقة"

03:37 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع، بعقار تحت الإنشاء بمدينة السادس من أكتوبر، اليوم الثلاثاء.

تلقى العميد أيوب كمال أبو رجيلة، مدير قطاع تأمين أكتوبر، إخطارًا من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بعقار بدائرة قسم ثالث أكتوبر.

تحريات العقيد هاني الفقي، أشارت إلى أنه أثناء تواجد نقاش "50 سنة" رفقة آخر يبلغ من العمر 48 سنة، لتنفيذ أعمال النقاشة بشقة في الطابق الرابع، داخل المتوفى إلى فتحة المصعد معتقدًا أنها مدخل الشقة، فسقط على الأرض جثة هامدة.

أمام الرائد محمد الصعيدي، معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر، أكد نجل خال المتوفى صحة التحريات، ولم يشتبه او يتهم أحد، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أكتوبر المركزي.

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مصراوي Masrawy

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