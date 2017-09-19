البيئة تحتفل باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2017

كتبت- مادي غيث:

احتفلت وزارة البيئة اليوم الثلاثاء، باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون لعام 2017، تحت شعار "رعاية جميع Hنواع الحياة على كوكبنا"، والذي تحتفل به دول العالم كل عام يوم 16 سبتمبر، وذلك تخليدًا لذكرى توقيع بروتوكول "مونتريال" بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

ويتزامن الاحتفال هذا العام مع مرور 30 عامًا على توقيع البروتوكو، بحضور شهاب محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، و ممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم مصور حول مدى معرفة المواطنيين بالقضايا البيئية و طبقة الأوزون، وما يسببه لها التلوث من ضرر، كما تم خلال الاحتفال إعلان نتيجة المسابقة التي نظمتها وحدة الأوزون، حول رسم شعار الاحتفال، وتوزيع الجوائز على الفائزين العشرة من كل مرحلة عمرية.

جديرًا بالذكر أن من ضمن الفائزين احد مرضى مستشفى 57357 لسرطان الأطفال، الذى القى كلمة خلال الاحتفالية عبر خلالها عن شكره لوزارة البيئة و للمستشفى لما قدمته له من دعم، كذلك تم خلال الاحتفال عرض فقرة فنية عن رسم شعار الاحتفال باستخدام الرمال.

وتأتي أهمية الاحتفال باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون، من كونه يساهم فى جذب الأنظار إلى أهمية الحفاظ على طبقة الأوزون، التي تحمينا من مخاطر أحد أنواع الأشعة الفوق بنفسجية، ومناشدة الجميع الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث بمختلف أشكاله، وهو ما يتطلب من أفراد المجتمع ترشيد الطاقة و إيقاف استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتحول لاستخدام البدائل الصديقة للبيئة في الكثير من المنتجات الاستهلاكية مثل اجهزة التبريد و التكييف، والفوم ومواد العزل الحراري .

وتعد وحدة الأوزون أول وحدة وطنية على مستوى الدول الإفريقية والعربية ومصر هي الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على بروتوكول مونتريال، ويعتبر الهدف الرئيسي لبروتوكول مونتريال هو حماية طبقة الأوزون من خلال اتخاذ تدابير لمراقبة الإنتاج العالمي ‏واستهلاك الإجمالي للمواد المستنفدة للأوزون مع الإبقاء على الهدف النهائي المتمثل في القضاء على هذه المواد ‏عن طريق تطوير المعارف العلمية والتكنولوجية البديلة‏‎.‎‏

ويتضمن بروتوكول مونتريال عدة مجموعات من المواد ‏المستنفدة للأوزون، والتي تم تصنيفها لمجموعات من المواد الكيميائية وفقا للعائلة الكيميائية المدرجة تحتها في ‏مرفقات نص بروتوكول مونتريال وقد نحجنا فى التخلص من حوالى 99% من المواد شديدة التأثير على طبقة الأوزون.