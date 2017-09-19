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مسؤول بالصحة: "عصابات تتاجر في الأدوية عبر السوشيال ميديا"

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مصراوي Masrawy

مسؤول بالصحة: "عصابات تتاجر في الأدوية عبر السوشيال ميديا"

03:47 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

الإدارة المركزية لشئون الصيدلة

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، إنهم يراقبون باستمرار ما ينشر عن تجارة الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت زيادة، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "نراقب السوشيال ميديا وهناك عصابات أدوية وراء تحريك دعوات نقص بعض الأصناف، والتفتيش الصيدلي يواجه مجرمين في هذه التجارة".

وأشارت رئيس إدارة الصيدلة إلى تحسن الوضع بالنسبة لتوفير نواقص الأدوية بالسوق، حيث بلغت النواقص إبان يناير الماضي نحو 45 مادة فعالة، وأصبح الآن 15 مادة فقط.

وأوضحت زيادة أن الإدارة استقبلت طلبات تحريك 27 صنفا دوائيا للشركات الأجنبية، وإدارة التسعير تراجع موقف هذه الأصناف حاليا.

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