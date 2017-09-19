"المنظمة الدولية للهجرة": الحكومة تعمل بقوة على مكافحة الظاهرة

كتبت- نورا ممدوح:

قال عمرو طه، مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة بمصر، الثلاثاء، إن الحكومة المصرية تواصل دورها في زيادة وعي الشباب والأطفال المصريين المستضعفيين والأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية للعمل على الحد من هذه الظاهرة المتنامية.

وأكد طه، في حفل إطلاق الحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، أن زيادة الوعي يؤدي في نهاية المطاف للحد من هذه الظاهرة، قائلًا: "تشمل جهودنا المشتركة بدائل ملموسة لهذه القضية والتي تفيد بلدا المقصد والمصدر والتي تنعكس على الشباب المصري".

وأضاف أن المنظمة الدولية للهجرة بمصر قدمت الخبرة الفنية والمساعدة من أجل تطوير وتنفيذ الحملة مع الأخذ في الاعتبار ظاهرة اتجاه الشباب والأطفال المصريين الذين يصلون إلى أوروبا بشكل غير شرعي.

وأكد أن الحملة هي أداة قوية في يد الحكومة لمنع الهجرة وإقناع المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مشددًا على أن تدشين الحملة يعكس التعامل القوي مع الحكومة واللجنة الوطنية مع الظاهرة.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف المحافظات المصدرة للهجرة وكذلك الشباب وكل من يروج لهذه الظاهرة، وتركز على البدائل الإيجابية المختلفة متمنيا أن تؤدي الحملة لنتائج إيجابية.

ولفت طه إلى أن نسبة من راحوا ضحية الهجرة غير الشرعية في عام 2016 وصلوا إلى 5 آلاف شخص والحكومة تعمل على خفض الأرقام بشكل كبير مما أدى إلى انحسار الظاهرة بشكل كبير.

تقوم اللجنة بجهود كبيرة لوضع تشريع بإيجاد عقوبات مكثفة ضد المهربين حيث أن القانون أداة قوية من أجل حماية المهاجرين الذين يحاولوا المغادرة إلى بلاد أخرى.

وأطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والمنظمة الدولية للهجرة التابعة لمجلس الوزراء، حملة قومية للتوعية بالهجرة غير الشرعية للشباب والأطفال المصريين.