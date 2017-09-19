رئيس جامعة القاهرة يبحث مع مسئول كويتي زيادة عدد الطلاب الدارسين
رئيس جامعة القاهرة يبحث مع مسئول كويتي زيادة عدد الطلاب الدارسين
03:43 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017
رئيس جامعة القاهرة والمستشار الثقافي بسفارة الكويت
كتب- محمد قاسم:
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور أحمد رشيد المطيري، المستشار الثقافي بسفارة دولة الكويت بالقاهرة.
وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن المستشار الثقافي الكويتي ناقش مع رئيس جامعة القاهرة، زيادة تنمية سبل التعاون مع جامعة القاهرة في المجالات التعليمية والثقافية المختلفة، وزيادة أعداد الطلاب الكويتيين الملتحقين بكليات جامعة القاهرة.
ومن جانبه، أكد الخشت، على حرص جامعة القاهرة على استيعاب الطلاب الوافدين وبخاصة من الدول العربية الشقيقة في مختلف البرامج التي تقدمها إلى جانب توسيع مجالات التبادل مع دولة الكويت الشقيقة وتبادل الأساتذة والطلاب والمعلومات، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بجذب الطلاب العرب للدراسة بالجامعة وخاصة بالبرامج الدراسية.
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