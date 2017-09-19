"الأعلى للثقافة" و"القومي للطفل" يكرمان 40 طفلاً من ذوي الاحتياجات الخاصة‎

كتبت-نسمة فرج:

كرم الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وميرفت مرسى، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، 40 طفلًا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مساء أمس الاثنين، بمقر المجلس بدار الأوبرا.

قال الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الاحتفال يثبت أن هؤلاء الأطفال ليسوا ذوى احتياجات خاصة بل هم ذوو قدرات خاصة، والطفلة صفاء طه سفيرة السلام والتحدى خير دليلا على ذلك، فهي حالة مشرفة وفريدة من نوعها، ولأن الأطفال هم شباب المستقبل يحرص المجلس دائما على الاهتمام بهم، لافتًا أن المجلس سيطلق في الأسبوع القادم مبادرة قومية للاهتمام بالأطفال بالتعاون مع المركز القومي للطفل.

وتضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلى عن أنشطة المركز، إلى جانب حفل توقيع لكتاب "قصتي" للطفلة صفاء طه ووقع الدكتور حاتم ربيع بالتوقيع عنها، وعلى هامش الحفل أقيم معرض لأعمال الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والفائزين في مسابقة الإبداع والإبتكار التي ينظمها المركز القومي لثقافة الطفل للعام الثالث على التوالي.

من جانبها وجهت ميرفت مرسى، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل، الشكر للأمين العم للمجلس الأعلى للثقافة، لاهتمامه بالأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة وأهدت له درع المركز، وقالت إنه صاحب فكرة الاحتفال اليوم بهؤلاء الأطفال وتكريمهم، مضيفة أن المركز يهتم بصفة خاصة بقضايا الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال عدة محاور، مثل الاهتمام بالجمعيات العاملة معهم، والقائمين على العملية التربوية من آباء وأمهات ومدرسين، والاهتمام بالدمج مع المجتمع.

وأشادت مرسي، بالأطفال الموهوبين وذويهم، مؤكدة أنها ستواصل في تقديم كل ما يفيد ويسعد الأطفال من خلال الأنشطة الترفيهية والفنية والثقافية التي ينظمها المركز التابع للمجلس الأعلى للثقافة.