الإسكان: جاهزون للتعامل مع الشكاوى.. ومد فترة التسجيل لنهاية الشهر

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت مي عبدالحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه تقرر مد فترة تسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.mff.gov.eg حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك للمواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام.

وأوضحت عبد الحميد، أنه تم حتى الآن سحب 127395 كراسة شروط، وسدد 70351 مواطنًا مقدمات الحجز ومصاريف الاستعلام، بينما سجل 54381 مواطنًا طلب الحصول على وحدة سكنية من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق.

وأكدت عبد الحميد، أن غدًا الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، آخر موعد لسداد مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعي المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بالمشروع.

وأضافت رئيس صندوق التمويل العقاري، أن المواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط، ويرغبون في التقدم للحصول على وحدة سكنية، عليهم سرعة سداد مبلغ 11 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، بالإضافة إلى مبلغ 140 جنيهًا مصاريف الاستعلام، وذلك بأحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتابعت رئيس صندوق التمويل العقاري: "من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.mff.gov.eg، للتعرف على حالة الطلب الخاص به.

وتساءل عددٌ من الحاجزين، على بعض الأمور اعتبروها شكاوى واجهتم خلال عملية التقديم الرسمية على الموقع الإلكتروني الخاص بصندوق التمويل العقاري. ومن بين أبرزها "عدم قبول التسجيل برقم هاتف إحدى شركات الاتصالات"، وظهور رسالة "عفوًا لا يوجد طلب دعم للرقم القومي الذي تم إدخاله"، رغم التأكد من إدخال الرقم القومي صحيحًا.

أما المشكلة الأكثر تكرارًا بين المتقدمين، كانت في رسالة "تم حفظ طلبكم بنجاح ولكن لم نستطع تأكيد الدفع من خلال البريد المصري"، وتأخر وصول رسالة التأكيد على رقم الهاتف الذي تم التسجيل به.

وأفاد المواطن، أحمد سيد، وهو أحد الحاجزين الذي واجهوا مشكلة رسالة عدم تأكيد الدفع من خلال البريد المصري، أنه اتصل بخدمة العملاء المسجل رقمها على الموقع الإلكتروني، ووعدوه بحل المشكلة خلال 48 ساعة، لكن لم تُحل حتى موعد كتابة تلك السطور.