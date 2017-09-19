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جدول أعمال ترامب في الدورة الـ72 للجمعية العامة بالأمم المتحدة

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مصراوي Masrawy

جدول أعمال في الدورة الـ72 للجمعية العامة بالأمم المتحدة

03:32 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

جدول أعمال ترامب في الدورة الـ72 للجمعية العامة بالأمم المتحدة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتبت- هدى الشيمي:

يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعماء وقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المٌنعقدة في نيويورك، وبدأت أعمال دورتها الـ72 في 12 سبتمبر وتستمر حتى 22 من الشهر الجاري.

ويبدأ جدول أعمال ترامب، بحسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية تلقى مصراوي نسخة منه، الثلاثاء، بحفل استضافة من المقرر إقامته في فندق بالاس في مدينة نيويورك.

ويجتمع ترامب بأمير قطر الشيخ تمام بن حمد آل ثاني في الفندق قي تمام الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة)، ثم يحضر بجانب وزير الخارجية ريكس تيلرسون اجتماعا مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لاجساك في الأمم المتحدة.

ويحضر ترامب مع باقي رؤساء الدول غداء يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة في الأمم المتحدة.

ويعقد ترامب اجتماعا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في الأمم المتحدة.

ثم يُلقي الرئيس الأمريكي خطابه الأول أمام الزعماء والقادة الذين يحضرون الدورة الحالية.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الأسبوع الماضي، إنه على الجميع أن يتوقع أن يُجري الرئيس الأمريكي الكثير من المحادثات الصعبة.

وفي تصريحات للصحفيين قالت هايلي: "أعتقد أن الرئيس ترامب سيحضر في الجمعية العامة، وأعتقد أننا سنرى الرئيس الذي ضرب سوريا لسلاحها الكيميائي، والذي يحارب داعش في سوريا والعراق، واتخذ قرارا قويا وذكيا بشأن أفغانستان، إنه الرئيس الذي سترونه".

وقال ترامب في اجتماع عن إصلاح الأمم المتحدة، الذي عُقد أمس، إن المنظمة لم تحقق أهدافها بسبب البيروقراطية، ودعا المنظمة الدولية إلى التركيز على الناس أكثر من تركيزها على البيروقراطية.

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