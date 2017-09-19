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التحالف العربي في اليمن يتهم الحوثيين بتأخير تفريغ حمولات سفن في الحديدة

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مصراوي Masrawy

التحالف العربي في اليمن يتهم الحوثيين بتأخير تفريغ حمولات سفن في الحديدة

03:25 م الثلاثاء 19 سبتمبر 2017

التحالف العربي في اليمن يتهم الحوثيين بتأخير تفريغ حمولات سفن في الحديدة

جنود يمنيون موالون للحوثيين يفتشون سيارة مع تشديد

الرياض – (أ ف ب):

اتهم التحالف العسكري العربي بقيادة المملكة العربية في اليمن الثلاثاء الحوثيين باعاقة تفريغ حمولة سفن تجارية تحمل مواد غذائية ونفطية في ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين.

وقال مصدر مسؤول في التحالف لوكالة فرانس برس "ورد لخلية الإجلاء والأعمال الإنسانية بقيادة التحالف تقارير تؤكد وجود 15 سفينة تجارية تحمل أغذية ومشتقات نفطية ومصرح لها من التحالف".

واضاف "لم تسمح لها ميليشيا الحوثي بتفريغ حمولتها في ميناء الحديدة (...) في حين سمحت الميليشيا (بذلك) لسفن وصلت بعدها ولا تحمل مواد ذات أولوية"، متهما المتمردين "بانتهاك كافة الأعراف والمبادئ".

يشهد اليمن منذ 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل المملكة السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

وتخضع مدينة الحديدة الساحلية ايضا الى سيطرة المتمردين الشيعة. وثمة مخاوف متزايدة من ان يشن التحالف هجوما على ميناء المدينة والذي تصل عبره غالبية المساعدات الغذائية التي تدخل اليمن.

هذا المحتوى من

AFP

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