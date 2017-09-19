مصراوي Masrawy

كتبت- هدى الشيمي:

اهتمت الصحف الإسرائيلية بأول لقاء علني يجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي أقيم على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والتي بدأت أعمالها في 12 سبتمبر وتستمر إلى 22 من الشهر الجاري.

وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، فإن السيسي استقبل نتنياهو، في مقر إقامته، بحضور وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي، واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.

جيروزاليم بوست: السيسي ونتنياهو: التقيا لـ90 دقيقة في أول ظهور معلن

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، إن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، إذ أكد الرئيس الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقال وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي تساحي هانيغبي، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "العلاقات بين البلدين تتعزز باستمرار منذ سنتين، لكن المفاجأة حصلت بحكم أنه، وخلافا للماضي، وافق الرئيس المصري على أن تخرج هذه العلاقات إلى العلن".

أشارت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية إلى لقاء السيسي ونتنياهو الذي استمر لـ 90 دقيقة تقريبا، موضحة أنه "أول لقاء مُعلن لهما، بعد اجتماعهما مرتين سرا عام 2016، وإجراءهما محادثات هاتفية من فترة إلى أخرى".

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن مصر تبذل المزيد من الجهود لتحقيق السلام في قطاع غزة، وتعمل على نجاح المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين، موضحة أن ذلك من شأنه تغيير شكل الإدارة في القطاع.

لفت موقع "جيروزاليم أون لاين" إلى لقاء السيسي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، قبل اجتماعه مع نتنياهو، ومناقشة الزعيمين لسبل عملية السلام، وسبل المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

ونقل الموقع عن مكتب نتنياهو، إعراب السيسي عن نيته لبذل مصر المزيد من الجهود لتحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين، ونشره في المنطقة بأكملها.

أما صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" فقالت إن الزعيمين أجريا مناقشة بناءّة بشأن العديد من قضايا ومشاكل المنطقة.

ونوهت إلى "لقاء السيسي ونتنياهو سرّا في فبراير 2016، عندما حضر الاثنان القمة السرية في العقبة مع جون كيري، وزير الخارجية الأمريكي وقتذاك، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، ثم التقائه به مرة أخرى في القاهرة في أبريل 2016"، بحسب ما نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1978، تقول الصحيفة إن "العلاقات بين مصر وإسرائيل كانت مدنية إلا أنها باردة، ومع ذلك، تمتع البلدان بتقارب استخباراتي، وأمني خلال الأعوام الأخيرة الماضية، ويربطهما أعداء مشتركة، على رأسها التطرف الإسلامي".

وأشارت الصحيفة إلى لقاء السيسي بمجموعة من القادة الأمريكيين اليهود في نيويورك، صباح أمس الاثنين، وخلال الاجتماع أعرب عن تفاؤله تجاه الجهود التي تبذلها إدارة ترامب للتوصل إلى اتفاق فلسطيني إسرائيلي.

وذكرت أن السيسي التقى بالقادة الأمريكيين اليهود في أكثر من مناسبة.