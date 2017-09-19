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راشد يكشف أسماء شركات السياحة التي اشترت تأشيرات حج من نواب

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راشد يكشف أسماء شركات السياحة التي اشترت تأشيرات حج من نواب راشد يكشف أسماء شركات السياحة التي اشترت تأشيرات حج من نواب

التحرير

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أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه تم وقف شركتي سياحة لمخالفتهما الاشتراطات في أثناء موسم الحج، هما «أموزيس» و«الكرامة».

وذكر راشد أسماء الشركات، بناء على طلب النائب عبد الوهاب خليل، الذي تمسك بضرورة الإعلان عن أسماء الشركات التي تم وقفها، خلال اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة «تجاوزات سلبيات موسم الحج للعام الحالي».

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وأشار الوزير إلى أن البعثة نجحت في تجنيب العديد من المشكلات خلال موسم الحج هذا العام، مشددا على ضرورة أن يقدم البرلمان الشكر للجنة على دورها في نجاح موسم الحج.

كان صاحب شركة أموزيس للسياحة، هو من فجر أزمة بيع تأشيرات حج من النواب لشركات سياحة، بعدما أعلن أن عددا من نواب البرلمان باعوا تأشيرات الحج التي حصلوا عليها كهدايا من السفارة بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة.

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التحرير

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