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نائب يحتد على وزير السياحة لتوجيهه الشكر للجنة المنظمة للحج

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نائب يحتد على وزير السياحة لتوجيهه الشكر للجنة المنظمة للحج نائب يحتد على وزير السياحة لتوجيهه الشكر للجنة المنظمة للحج

التحرير

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شهد اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، برئاسة النائبة سحر طلعت مصطفى، المخصص لمناقشة «تجاوزات سلبيات موسم الحج للعام الحالي»، مشادة كلامية، بين يحيى راشد وزير السياحة، والنائب أحمد إدريس.

كان إدريس قد قاطع وزير السياحة، مبديا غضبه من الأزمات التي شهدها موسم الحج، بعد توجيه الوزير الشكر للقائمين على بعثة الحج السياحي، واصفا إياهم بـ«الأبطال».

وانفعل إدريس قائلا: «فيه أخطاء كثيرة حدثت وجايين نتكلم عنها»، وعندما حاول الوزير التوضيح، استمر النائب في كلامه غاضبا.

ورد الوزير موجها حديثه للنائب، قائلا: «اسمعني، إنت جاي تتكلم ولا تسمعني، الوزارة مسئولة فقط عن الحج السياحي بواقع 36 ألف حاج فقط».

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وقال محمد شعلان، رئيس بعثة الحج السياحي، إن الوزارة كانت مسئولة عن 36 ألف حاج من أصل التأشيرات المخصصة لمصر من حجم تأشيرات الحج هذا العام.

ولفت إلى أن لجان البعثة كانت منتشرة في كل أرجاء المملكة للاطمئنان على الحاج، بداية من السفر من القاهرة وصولا إلى مكة والمدينة.

وأكد أن هناك 134 شكوى وردت إلى البعثة تم الانتهاء من 30 شكوى بالتنازل وهناك شكاوى لا علاقة لها بالشركات السياحية مثل الزحام وغيرها، بينما أغلب الشكاوى ليست مؤثرة بشكل كبير.

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التحرير

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