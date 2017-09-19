أمن القليوبية يكشف حقيقة سرقة قصر محمد علي باشا

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض فُض تشميع الرصاص الخاص بـ٤ حجرات بقصر محمد علي باشا.

تحريات المباحث أكدت أنه يتم إغلاق حجرات القصر كافة نهاية كل يوم بواسطة البرشام المربوط بسلك، وفتحه في اليوم التالي، إلا أنهم فوجؤا صباح اليوم بقطع سلك 4 حجرات، ولا توجد أي سرقة.

تم رفع البصمات، وأخذ بصمات العاملين بالقصر؛ لمعرفة المتسبب في إتلاف البرشام ومحاولة دخول هذه الحجرات.

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حسب المعاينة، تضم الحجرات مقتنيات ثمينة من لوحات ونجف أثري خاص بالقصر، موجودة بالكامل، وتأكد مدير القصر من سلامتها.

كما أشارت التحريات إلى وجود خلافات بين العاملين في القصر؛ بسبب نقل بعضهم، مرجحة ارتكاب أحدهم لهذه الواقعة؛ لإلحاق الضرر بزملائه.