أخبار عاجلة

بالصور- إخلاء مدرستين من التلاميذ بسبب الحريق الضخم في مصنع بالإسكندرية -
الأمن يداهم مخزن لحوم بالزاوية الحمراء ويضبط 4 أطنان فاسدة -
حبس نجل "مرسي" 3 سنوات بتهمة حيازة سلاح أبيض بالزقازيق -
تأجيل محاكمة عهدي فضلي في اتهامه بالكسب غير المشروع لـ28 نوفمبر -
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟ -
التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية» -
«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف -
سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 26/10/2017 بالأسواق -
سعر الذهب اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالصاغة فى مصر -
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

محافظ القليوبية يزور مستعمرة الجذام ويستمع لشكاوى المرضى (صور)

Google+ Print
محافظ القليوبية يزور مستعمرة الجذام ويستمع لشكاوى المرضى (صور) محافظ القليوبية يزور مستعمرة الجذام ويستمع لشكاوى المرضى (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اشتكى مرضى مستعمرة الجذام بالخانكة، لمحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى منازلهم التى تقيم بها أسرهم بشكل مبالغ فيه مطالبين بالنظر إلى حالهم والتدخل لحل تلك المشكلة، ورد المحافظ: "حاضر هشوف الوزير وهكلمه لو ينفع يطبق شريحة أقل".

download (4)

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق إشارة البدء لخط أتوبيس هيئة النقل العام الجديد "الخانكة - المرج"، وتفقد مشروع مستشفى الخانكة المركزى وزار مستشفى الجذام يرافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي نجاح رئيس المدينة، وبعض نواب البرلمان.

شاهد أيضا

download

واشتكى المرضى للمحافظ، من عدم وجود خطوط  مياه لبعض المناطق المحيطة بالمستعمرة، ما حول حياتهم إلى جحيم، مطالبين بعمل موقف لسيارات الأجرة يكون قريب من المستشفى لتسهيل عملية الوصول إليها، ورفع المعاناة عن ذويهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

هل تنجح الحكومة في إخراج مصر من«القائمة السوداء» لمنظمة العمل الدولية؟

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

التفاصيل الكاملة لمعركة محافظ كفر الشيخ والنواب بسبب «مدرسة دولية»

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

«ماحدش حاسس بالمر اللي بعيشه».. معاناة بائع حلوى في بني سويف

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»

صدمته وفاة ابنه وأشرف على تدريب «شوبير».. 11 معلومة عن «وحش إفريقيا»