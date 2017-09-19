محافظ القليوبية يزور مستعمرة الجذام ويستمع لشكاوى المرضى (صور)

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اشتكى مرضى مستعمرة الجذام بالخانكة، لمحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوى، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء فى منازلهم التى تقيم بها أسرهم بشكل مبالغ فيه مطالبين بالنظر إلى حالهم والتدخل لحل تلك المشكلة، ورد المحافظ: "حاضر هشوف الوزير وهكلمه لو ينفع يطبق شريحة أقل".

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لمدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، لإطلاق إشارة البدء لخط أتوبيس هيئة النقل العام الجديد "الخانكة - المرج"، وتفقد مشروع مستشفى الخانكة المركزى وزار مستشفى الجذام يرافقه الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، ومجدي نجاح رئيس المدينة، وبعض نواب البرلمان.

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واشتكى المرضى للمحافظ، من عدم وجود خطوط مياه لبعض المناطق المحيطة بالمستعمرة، ما حول حياتهم إلى جحيم، مطالبين بعمل موقف لسيارات الأجرة يكون قريب من المستشفى لتسهيل عملية الوصول إليها، ورفع المعاناة عن ذويهم.