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الرقابة الإدارية ببني سويف تغلق «جناح عمليات» منشأة طبية خاصة

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الرقابة الإدارية ببني سويف تغلق «جناح عمليات» منشأة طبية خاصة الرقابة الإدارية ببني سويف تغلق «جناح عمليات» منشأة طبية خاصة

التحرير

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شنت الرقابة الإدارية ببني سويف، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة برئاسة عضو المكتب بمشاركة الإدارة العامة للعلاج الحر برئاسة الدكتور محمد عبد القادر والإدارة العامة للطب الوقائي برئاسة الدكتورة أمنية حسن، على المنشآت الطبية الخاصة.

وقرر عضو مكتب هيئة الرقابة الإدارية بإغلاق جناح العمليات بإحدى المنشآت الطبية الخاصة بمدينة بني سويف بالشمع الأحمر وإخطار وزارة الصحة لاستصدار قرار نهائي بهذا الشأن خاصة بعد منحها فرصة سابقة لتلافي السلبيات التي تم ملاحظتها خلال حملة سابقة.

ورصدت الحملة داخل تلك المنشأة أطعمة وعينات بول داخل غرفة العناية المركزة بإحدى المنشآت الطبية الخاصة، فضلًا عن وجود نفايات خطرة لم يتم التخلص منها بالطرق الآمنة علاوة على عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة العدوى بقسمي العناية المركزة والعمليات وعدم صلاحية قسم التعقيم لوجود مخالفات إنشائية.

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كما قررت اللجنة استمرار غلق المعمل والحضانة والصيدلية السابق غلقهم لعدم تلافي الملاحظات التي تم رصدها من قبل، فضلًا عن عدم استكمال بيانات التذاكر الطبية للمرضي المترددين على المستشفى.

وقررت أيضًا اللجنة غلق جناح العمليات في منشأة طبية أخرى بناءًا على قرار رقم 81 لسنة 2017 بسبب استمرار وجود مخالفات تم رصدها في المرور السابق منذ منتصف أغسطس الماضي.

 

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التحرير

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